Aydın'da zirai don bekleniyor

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü tarafından Aydın için zirai don uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklama, "Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği ilimizde; 10.03.2022 (Perşembe) akşam saatlerinden, 16.03.2022 (Çarşamba) sabah saatlerine kadar, hava sıcaklıklarının düştüğü akşam ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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