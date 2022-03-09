ADÜ'de Doçentlik Deneme Dersleri gerçekleşti

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Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerimizin verdikleri Doçentlik Deneme Dersleri gerçekleşti.



ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz’ün başkanlığında gerçekleşen derslere Aydın İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kaderli, Söke İşletme Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Turan Akkoyun, öğretim üyeleri ve görevde yükselmeleri gerçekleşecek akademisyenler katıldı.



Doçentlik kadrosuna başvuran Doç. Dr. Tuğba Akın, Doç. Dr. Funda Oduncuoğlu, Doç. Dr. Mehmet Metin Dam, Doç. Dr. Hüseyin Kamacı, Doç. Dr. Oğuzhan Ece, Doç. Dr. Bahar Gürdin, Doç.Dr. Onur İçöz jüri eşliğinde yapılan deneme derslerinin ardından doçentliğe yükselmeye hak kazandı.



Öğretim üyelerimizi tebrik eden ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz akademisyenlere cübbelerini giydirerek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

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