Başkan Güler, Doğalgaz Nakil Hattı bağlantısına start verdi

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ilçede devam eden doğalgaz nakil hattı çalışmalarını yerinde inceleyerek nakil hattı bağlantısında ilk kaynağı yaptı.



Köşk Belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında ilçenin bir an önce doğalgaza kavuşması için çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipleri ziyaret eden ve süreç hakkında bilgiler alan Başkan Güler, ilçeye ulaşacak nakil hattı bağlantı noktasında da kaynakla birbirine ekledi.



Hizmetin en kısa zamanda Köşk’e ulaşabilmesi için olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdüren ekiplere teşekkür eden Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; “Doğalgaz nakil hattı çalışmaları hızla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde mahallelerimize dağıtım süreciyle ilgili protokolümüzü imzaladık. Bugün de burada nakil hattı bağlantı noktasını birbirine ekleyerek startı vermiş olduk. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. Hizmetin en kısa zamanda Köşk’ümüze kazandırılması için çalışmaları yakından takip ediyoruz. Hedefimiz önümüzdeki kış kademeli olarak mahallelerimizi doğalgaza kavuşturmak. Ekiplerimizde sağ olsunlar bu konudaki hassasiyetimiz doğrultusunda olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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