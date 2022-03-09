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Nazilli Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

DHA

Nazilli Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler: 1-0


Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - 
STAT: İlçe
HAKEMLER: Barkın Kara (xx), Samet Özkul (xx), Göktuğ Hazar Erel (xx)
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xxx) Emre (xx) (Dk. 90 Taha), Onur (xxx), Selçuk (xx), Cemal (xx) (Dk. 46 Ebu Sıddık x), Koray (xxx), Mert Er (xxx), Bünyamin (xxx) (Dk. 85 Mehmet Ersavaş), Mert Çapar (xxx), Hasan Yurtseven (xx), Ahmet (xx) (Dk. 90 Cenk)
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Bekir (x) Hüseyin (xx), Cenk (xx), Oğuz (x), Ercan (xx), Kerem (x) (Dk. 77 Yunus x), Muhlis (x) (Dk. 55 Okan x), Kutay (xx), Mansur (x) (Dk. 77 Bünyamin x), Üstün (xx), Mervan (x)
GOLLER: Dk. 61 Mert Çapar (Nazilli Belediyespor)
SARI KARTLAR: Hasan Yurtseven, Ebu Sıddık (Nazilli Belediyespor) - Üstün (Amed Sportif)
KIRMIZI KART: Dk. 90 Hasan Yurtseven (Nazilli Belediyespor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından düşme hattına yaklaşan Nazilli Belediyespor, yeni teknik direktörü Taner Öcal yönetiminde çıktığı ilk maçta evinde Amed Sportif Faaliyetler'i tek golle yendi: 1-0. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 61'inci dakikasında ağları sarsan Mert Çapar, takımına kritik galibiyeti getiren isim oldu. Nazilli Belediyespor 9 maç sonra kazanırken, puanını 34'e çıkardı. Play-Off mücadelesi veren Amed Sportif ise 42 puanda kaldı. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK
2022-03-09 16:04:59

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