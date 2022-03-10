Yoldan çıkan ticari araç alt geçide düştü: 4 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkan ticari aracın bariyerleri parçaladıktan sonra alt geçide düştüğü trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Kaza, Denizli Bulvarı üzerinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umurlu Mahallesi istikametine seyir halinde olan 09 AFR 766 plakalı ticari aracın sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan bariyerleri parçaladı. Bariyerlerin parçalanmasıyla araç metrelerce yükseklikten alt geçide düşerek takla attı. Kazada, araç içerisindeki 2'si çocuk 4 kişi sıkışarak yaralandı.



Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle alt geçit çift yönlü olarak bir süre trafiğe kapatıldı. Aracın olay yerinden çekici marifeti ile kaldırılıp, belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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