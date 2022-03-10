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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da bin 67 görme engelli beyaz baston bekliyor

İHA

Aydın’da bin 67 görme engelli beyaz baston bekliyor

Görme engelli bireylerin özgürce yürüyebilmesine olanak sağlayan beyaz baston için çağrıda bulunan Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen; “Aydın’da bin 67 görme engellinin beyaz baston desteğine ihtiyacı var” dedi.

Aydın’da yaşayan bin 67 görme engelli bireylerin özgürce dışarıya çıkabilmesine ve sosyalleşebilmelerine olanak sağlayan beyaz bastonun önemine dikkat çeken Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen, hayırseverlere beyaz baston desteği çağrısında bulundu. Özen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Görme engellilerin bağımsız hareketini sağlayan araca beyaz baston denir. Görme engelliler, başkalarının yardımı olmaksızın kendi başlarına yürüyebilmek için beyaz baston kullanırlar. Aydın’da yaşayan 1067 görme engellinin sokaklarda özgürce dolaşabilmeleri için beyaz baston desteğine ihtiyaçları var. Siz de beyaz baston satın alarak Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi’ne teslim edebilirsiniz. Lütfen duyarlılık göstererek destek olalım” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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