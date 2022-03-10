Kadın üreticilere süt hijyeni eğitimi verildi

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlükleri tarafından kadın çiftçilere 'süt hijyeni' eğitimi verildi.



Ulusal Ajans tarafından desteklenmiş olan 'Güvenilir Süt Güvenilir Gelecek için Sürdürülebilir Süt Hijyeni' Erasmus+ projesinin devamı niteliğinde olan eğitim Kırsal Gölcük Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Eğitimde Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından kadın üreticilere süt sağımında uygulanması gereken teknikler, dikkat edilmesi gereken hijyen uygulamaları anlatılarak kaliteli çiğ süt üretiminin aşamalarına değinildi. Kadın üreticilerin sağıma yönelik kendi uygulamalarını ve işletmelerinin mevcut durumunu paylaştıkları eğitim toplantısı projeye ait eğitim materyallerinin dağıtımı ile son buldu. Eğitim çalışmalarının belirlenen programa göre önümüzdeki günlerde farklı ilçe ve mahallelerde devam edeceği belirtildi.

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