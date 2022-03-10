Basketbol Bölgesel Ligi'nde Aydın'ı Söke Belediyespor temsil edecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Basketbol Bölgesel Ligi'nde Aydın'ı Söke Belediyespor temsil edecek

İHA

20212022 sezonunda Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde (EBBL) mücadele edecek takımlar belli oldu.

Basketbol Bölgesel Ligi'nde Aydın'ı Söke Belediyespor temsil edecek

20212022 sezonunda Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi’nde (EBBL) mücadele edecek takımlar belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele edecek takımlar belirlendi. EBBL'de mücadele ederek Aydın'ı temsil edecek takım ise Söke Belediyespor olacak. 34 takımın mücadele edeceği ligdeki ilk hafta müsabakalarının 2527 Mart 2022 tarihleri arasında başlaması planlanıyor. Takımların yer alacağı gruplar ve fikstür ilerleyen günlerde açıklanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, savaş mağduru Ukraynalı kadınlara umut oldu
YEREL HABERLER Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, savaş mağduru ...
Kadın üreticilere süt hijyeni eğitimi verildi
YEREL HABERLER Kadın üreticilere süt hijyeni eğitimi verildi
Aydın’da trafik denetimleri devam ediyor Kurallara uymayan 5 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Aydın’da trafik denetimleri devam ediyor Kurallara ...
Aydın’da bin 67 görme engelli beyaz baston bekliyor
YEREL HABERLER Aydın’da bin 67 görme engelli beyaz baston bekliyor
Efeler Belediyesi Tarımsal Ürün Fabrikası açılış için gün sayıyor
YEREL HABERLER Efeler Belediyesi Tarımsal Ürün Fabrikası açılış için ...
Kuşadası'nda marketler stokçuluğa karşı denetlendi
YEREL HABERLER Kuşadası'nda marketler stokçuluğa karşı denetlendi
Nazilli’de uyuşturucu operasyonu Narkotik köpeği Cat, uyuşturucuları saklandığı yerden bulup çıkardı
YEREL HABERLER Nazilli’de uyuşturucu operasyonu Narkotik köpeği Cat, ...
Yoldan çıkan ticari araç alt geçide düştü: 4 yaralı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan ticari araç alt geçide düştü: 4 yaralı
TAHAP'tan Bakan Soylu'ya ziyaret
YEREL HABERLER TAHAP'tan Bakan Soylu'ya ziyaret
Kuşadası eski belediye başkanını tabancayla vuran kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kuşadası eski belediye başkanını tabancayla vuran ...
Özer Kayalı’yı vuran şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Özer Kayalı’yı vuran şüpheli tutuklandı
Savaş mağduru Ukraynalı kadınlara internet üzerinden çalışma imkanı
YEREL HABERLER Savaş mağduru Ukraynalı kadınlara internet üzerinden ...
'Eksik çay' iddiasıyla baba ve oğlunu bıçaklayan 2 şüpheli kardeş çıktı
YEREL HABERLER 'Eksik çay' iddiasıyla baba ve oğlunu bıçaklayan 2 ...
Jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu
Aydın Büyükşehir Belediyesi olumsuz hava koşullarına karşı teyakkuza geçti
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi olumsuz hava koşullarına ...
Aydın’da Şubat ayında 326 sürücünün ehliyetine el konuldu
YEREL HABERLER Aydın’da Şubat ayında 326 sürücünün ehliyetine el ...
Kuşadası eski belediye başkanına silahlı saldırıda bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kuşadası eski belediye başkanına silahlı saldırıda ...
Nazili Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Nazili Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler ...
Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, savaş mağduru Ukraynalı kadınlara umut oldu
YEREL HABERLER Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, savaş mağduru ...
Nazilli Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler: 1-0
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler: 1-0
Kuşadası’nda Ukrayna için insani yardım kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda Ukrayna için insani yardım kampanyası ...
Başkan Güler, Doğalgaz Nakil Hattı bağlantısına start verdi
YEREL HABERLER Başkan Güler, Doğalgaz Nakil Hattı bağlantısına start ...
Didim Belediyesi 7'den 70'e herkese okumayı sevdiriyor
YEREL HABERLER Didim Belediyesi 7'den 70'e herkese okumayı ...
ADÜ'de Doçentlik Deneme Dersleri gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ'de Doçentlik Deneme Dersleri gerçekleşti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.