Atatürk Devlet Hastanesi'nde 2 yeni doktor hasta kabulüne başladı

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Aydın Atatürk Devlet Devlet Hastanesi'nde 2 yeni doktor hasta kabulüne başladı.



Sağlık alanında sunduğu kaliteli hizmetlerden dolayı vatandaşların takdirini toplayan Aydın'da doktor kadrosu güçlendirmeye devam ediyor. Atatürk Devlet Hastanesi'nde genel cerrahi ve göz hastalıkları bölümlerinde 2 yeni doktor göreve başladı. Hastanede Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Selçuk Köksal ve Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Rehşan Ünüvar hastaları kabul etmeye başladı.

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