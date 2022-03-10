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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Devlet Hastanesi'nde 2 yeni doktor hasta kabulüne başladı

İHA

Atatürk Devlet Hastanesi'nde 2 yeni doktor hasta kabulüne başladı

Aydın Atatürk Devlet Devlet Hastanesi'nde 2 yeni doktor hasta kabulüne başladı.

Sağlık alanında sunduğu kaliteli hizmetlerden dolayı vatandaşların takdirini toplayan Aydın'da doktor kadrosu güçlendirmeye devam ediyor. Atatürk Devlet Hastanesi'nde genel cerrahi ve göz hastalıkları bölümlerinde 2 yeni doktor göreve başladı. Hastanede Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Selçuk Köksal ve Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Rehşan Ünüvar hastaları kabul etmeye başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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