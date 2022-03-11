Evinde ve aracında uyuşturucu bulunduran şüpheli tutuklandı

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Aydının Didim ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Didim’de emniyet güçleri Yeni Mahalledeki bir evde ve araçta yaptıkları aramada “5.81 gram metamfatamin maddesi, 0.81 gram esrar maddesi, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan rulo halinde alüminyum folyo ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Olayla ilgili olarak göz altına alınan şüpheli S.P. “Uyuşturucu madde ticareti” suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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