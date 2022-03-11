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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Germencik Atıksu Arıtma Tesisi için önemli adım atıldı

İHA

Germencik Atıksu Arıtma Tesisi için önemli adım atıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Germencik ilçesine yapılacak olan Atıksu Arıtma Tesisi için İller Bankası’ndan kredi alınması kararı belediye meclisinde oy birliği ile kabul edildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mart ayı ikinci oturumu Başkanvekili Evrim Karakoz başkanlığında gerçekleştirildi. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan mecliste 31 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Gündemin en dikkat çeken maddesi ise Germencik’te yapılacak olan Atıksu Arıtma Tesisi ile İncirliova’da yapılacak olan kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi hattı çalışmaları için İller Bankası’nda alınacak kredi oldu.

Büyükşehir bütçesine 27 milyon 500 bin lira ek ödenek verilmesine karar verilen toplantıda, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü’nün İller Bankası’ndan yatırımlar için kullanacağı kredi için Büyükşehir Belediyesi yasal paylarının garantör olarak gösterilmesi ve bu garantörlüğe ait her türlü işlemin yürütülmesi için belediye başkanına yetki verilmesi hususu kabul edildi. ASKİ tarafından yapılacak olan Germencik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı için 55 milyon 499 bin 362 TL, İncirliova İlçe Merkezi Kısmi Kanalizasyon Şebekesi, Yağmur Suyu Şebekesi ve Sandıklı Mahallesi Kanalizasyon Şebekesi ile Kollektör Hattı İnşaatı için ise 116 milyon 668 bin 698 TL İller Bankası’ndan kredi kullanılacağı açıklandı.

Toplantıda ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında resim, şiir ve kompozisyon dalında yarışma düzenlenmesi oybirliğiyle kabul edilirken yarışmada dereceye giren katılımcılara da ödül verilmesi görüşülerek karara bağlandı.

İlde eğitim ve öğretim gören öğrencilerin okuma bilincini yaygınlaştırmak amacıyla kitap alınarak, Aydın Valiliği’nin izninin ardından kitapların öğrencilere dağıtılması ile muhtelif ilçe ve mahallelerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi taşınmazlarının satılması kararı alındı.

Diğer gündem maddelerinin de görüşülmesinin ardından Meclis Başkanı Evrim Karakoz, 12 Nisan 2022 saat 14.00’de tekrar toplanmak üzere oturumu kapattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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