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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da öğrencilere balık ekmek ikram edildi

İHA

Aydın’da öğrencilere balık ekmek ikram edildi

Türkiye’nin en lezzetli alabalığının yetiştirildiği Aydın’da öğrencilere balık ekmek ikramında bulunuldu. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen etkinliklerde bu yıl yaklaşık bin 500 ortaokul öğrencisine alabalıkekmek ikram edildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte öğrenciler kendilerine ikram edilen alabalıkları büyük bir iştahla yiyerek Türkiye’nin en lezzetli alabalıklarının yetiştirildiği memleketleri ile övündüklerini söyledi.
“Balık yiyelim, sağlıklı olalım” diyerek bir de çağrıda bulunan öğrenciler balık yemeyi çok sevdiklerini ifade etti.

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Kaymakamlık, Belediye, İlçe Milli eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, STK’lar ve alabalık üretimi ve ihracatı yapan özel bir firmanın katkısı ile gerçekleştirilen balıkekmek etkinliği büyük coşkuya sahne oldu. İlçedeki ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarının davet edildiği etkinlik öğle saatlerinde Eymir Mahallesi'nde bulunan sosyal tesiste gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde fileto halinde hazırlanarak pişirilen ortalama 300 gram ağırlığındaki alabalıklar, yanına salata eklenerek ekmek arası şeklinde öğrencilere sıcak şekilde sunuldu. Balık yiyebilmek için uzun kuyruklar oluşturan öğrencilere görevlilerce kısa sürede hazırlanan balıklar ikram edildi. Büyük bir iştahla alabalıkların tadına varan öğrenciler gelişim çağında olduklarını ifade ederek “Balık yiyelim, sağlıklı olalım” dediler. Kendi yaş gruplarına da çağrıda bulunan öğrenciler balık yemeyi çok sevdiklerini ifade etti.

“Sağlık için balık yiyelim”
Büyük bir iştahla kendilerine ikram edilen balıkları kısa sürede tüketen çocuklar: “Balık yiyoruz sağlıklı oluyoruz. Balığı çok seviyoruz. Bütün çocuklar balık yesin. Gelişim çağındaki çocukların balık yemesi çok önemli. O yüzden biz balığı çok seviyoruz. Herkes balık yemeli. Sağlık için balık yiyelim” dediler.

“Üretimde Avrupa birincisiyiz ama tüketimde çok gerideyiz”
2022 yılının Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ‘Ulusal Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yılı’ olarak ilan edildiğini ifade eden Bozdoğan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Soner Altun: “Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 2022 yılı ‘Ulusal Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiricilik Yılı’ olarak ilan edildi. Bu kapsamda bakanlığımızca bu etkinlikler Türkiye genelinde yürütülmektedir. Bozdoğan ilçemizde de alabalık yetiştiriciliği yaygın olarak yapıldığı için buradaki üreticilerimizle birlikte ilçedeki tüm okullarımızın 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerine ‘balık yiyelim sağlıklı olalım’ etkinliği düzenledik. Bu etkinlikte katkısı olan sivil toplum kuruluşlarına çok teşekkür ediyoruz. Ve balıkçılıkta ülkemizin yerinin Avrupa’da çok önemli olduğunu belirtirken özellikle alabalık yetiştiriciliğinde Avrupa’da birinci sırada olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu anlamda ülkemizle gurur duyuyoruz. Ancak balık tüketiminde Avrupa’da birinci olmak ilk hedefimiz. Türkiye’de oldukça düşük miktarda balık tüketimimiz var. Avrupa’da ortalama kişi başına balık tüketimi 20 kilo iken bu rakam ülkemizde 910 kilo civarındadır. Bizim de hedefimiz 20 kiloya çıkmak. Amacımız hem sağlıklı beslenmek hem de iç sularımızdaki balık yetiştiriciliğini geliştirmek. Bu anlamda da protein ihtiyacımızın önemli bir bölümünü beyaz et olarak balıktan karşılamayı hedefliyoruz” dedi.

“Amaç, çocuklarda balık yeme kültürünü artırmak”
Amaçlarının çocuklarda balık yeme kültürünü artırmak olduğunu ifade eden Bozdoğan Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan: “Türkiye Alabalık üretiminin yüzde 5’ini karşılayan Bozdoğan’ımızda özellikle öğrencilerimizin balık yeme kültürüne olan alışkanlığının artması için bu etkinliği gerçekleştirdik. Tabi Bozdoğan’ımız Türkiye üretimimin yüzde 5’ini karşılarken Türkiye’miz de Avrupa alabalık üretiminde birinci sırada yer almakta. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olan Türkiye’mizin anı zamanda Bozdoğan’daki Arapapıştı Kanyonu’muz gibi birçok tarafında tatlı su gölleri olan, buralarda tatlı su balıkçılığı yapılan ülkemizin balık tüketme alışkanlığının yeterince olmadığını düşünüyoruz. Güzel, lezzetli, doğal balıklarımızın çocuklarımızca, gençlerimizce, insanlarımızca tüketiminin artması, öğrencilerimize balık yeme kültürünü aşılamak adına gayret gösteriyoruz. Doğa zengini Bozdoğan’ımızda birçok tarımsal çeşidin en kaliteli en doğal halinin yetiştiğini görüyoruz. Aynı zamanda alabalıklarımızın yetiştirildiği Arapapıştı Kanyonu ve Kemer Barajı havzamızın suyunun etrafında tarımsal ilaçlama çok fazla olmadığı için temiz kalması, dolayısıyla çok lezzetli, doğal, standartların üstünde yetişen alabalığı da önce ilçemizin çocuklarına tanıtıp daha sonra da ülkemize tanıtıp, ülkemizdeki balık yeme kültürüne katkıda bulunmak istiyoruz. Bu vesileyle Bozdoğan İlçe tarım Müdürlüğümüz, Bozdoğan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Bozdoğan Belediyemizin birlikte düzenlemiş olduğu bu etkinliğe katılmaktan, burada çocuklarımızın bu sevincine ortak olmaktan dolayı çok mutluyuz. Hakikaten çok şevk verici heyecan verici bir ana şahitlik ettiğimizi düşünüyorum” dedi.

‘Balık yiyelim, sağlıklı beslenelim’
İlçeye bağlı Amasya mahallesinde bulunan alabalık üretim tesislerinde yıllık 17 buçuk milyon yavru üretimi ve 200 ton porsiyon balığı yaptıklarını ifade eden özel bir balık üretim çiftliği Müdürü Hamza Fırat; “Burada biz yıllık 17 buçuk milyon yavru üretimi ve 200 ton porsiyon balığı yapmaktayız. Aynı zamanda burada alabalık üretmemizin en büyük kriterlerinden bir tanesi Kemer Barajı Havzasının suyunun çok temiz ve çok kaliteli olmasından kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Avrupa’da bizi bu nedenle tercih ediyor. Her yıl yaptığımız gibi bu yılda ‘balık yiyelim, sağlıklı beslenelim’ balık ekmek şenlikleri düzenlemekteyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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