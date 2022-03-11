Didim’de zabıta ekipleri fırsatçılara göz açtırmıyor

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Didim Belediyesi Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen ekipler, kentte bulunan zincir marketlerde stok ve fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Stokçuluk ve fahiş fiyata karşı başlatılan denetimler sürüyor. Didim Belediyesi ve Didim Kaymakamlığı'nın ortak çalışması sonucu Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Vergi Dairesi Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini arttırdı. Son dönemde gündemde sıkça yer alan stokçuluk iddiaları sonrası bir kez daha harekete geçen ekipler, kent genelinde bulunan zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Raf ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, depolarda bulunan stokları tutanak altına aldı. Ekipler, denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirterek vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları Didim Belediyesi, İlçe Vergi Dairesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bildirmeleri gerektiğini söyledi.

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