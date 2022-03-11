Aydın’da 4 ilçeye ayçiçek desteği verilecek

Aydın’da kuraklık sebebiyle ikinci ürün olarak ekimi yapılan ayçiçeği, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında 4 ilçede desteklenecek.



Geçtiğimiz yıl Aydın’da kuraklık sebebiyle üreticiler farklı ürün çeşitlerine yönlendirilirken, ikinci ürün olarak ekilen ayçiçeğinde başarıya ulaşılmıştı. Çok az su isteyen ürünlerden olan ayçiçeği, adeta Aydın’da ikinci ürün olmaya aday gösterilirken Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında 4 ilçenin havzalarında yer alan ürünler de güncellendi. Yapılan güncelleme ile birlikte Efeler, Köşk, Sultanhisar ve Yenipazar havzalarında diğer ürünlerin yanı sıra yağlık ayçiçeği ekimi de desteklenecek. RusyaUkrayna Savaşı'nın başlamasıyla bu ülkelerin ana tedarikçileri olduğu ayçiçeği, hububat gibi ürünlerde dünya genelinde fiyat artışları yaşanmıştı. Bu kapsamda yağlık ayçiçeği ile ilgili alınan stratejik karar ise üreticileri mutlu ederken, desteklemelerin olması da önemli tarım şehirlerinden olan Aydın’ın ikinci ürünün ayçiçeği olmasına katkı sağlaması bekleniyor.



"2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 Yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında 2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarına göre buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünlerinde bir defaya mahsus dekara 50 lira ek girdi desteği ödenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.