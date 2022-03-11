Aydın'da 7 firmaya 30 bin 676 TL para cezası kesildi

Aydın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Şubat ayı içerisinde kurallara uymadığı tespit edilen 7 firmaya toplam 30 bin 676 TL para cezası uygulandı.



Aydın Ticaret İl Müdürlüğü koordinesinde il genelindeki denetimler aralıksız devam ediyor. Şubay ayında gerçekleştirilen denetimler kapsamında 19 adet tüketici şikayeti bildirildi. Bu şikayetlerden, 2 adet mobilya, 1 adet bilgisayar, 6 adet beyaz eşya, 2 adet cep telefonu, 2 adet düğün salonu sözleşmesi ayıplı hizmet ve 2 adet diğerleri olmak üzere 16’sı ayıplı mal ve hizmetlerden, 1’i paket tur sözleşmesi, 3’ü de diğer şikayetlerinden oluştu. İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca ay içinde 10 ve 24 Şubat tarihlerinde olmak üzere iki toplantı yapıldı. Söz konusu toplantılarda 6’sı tüketici lehine ve 5’i tüketici aleyhine, 4’ü şikayetten vazgeçme olmak üzere toplam 15 adet İl Hakem Heyeti kararı alındı.



Şubat ayı içerisinde Ticaret Bakanlığı'nın Ticari iletişim ve Ticari Elektronik İletiler Takip Sistemi (TİSS) üzerinden İl Müdürlüğü'ne ulaşan 54 adet ticari elektronik ileti şikayeti yapılırken, 32'si gereği yapılmak üzere işleme alındı. Bu şikayetlerden 1’i şikayet edilen firmaların merkezine gönderildi, 15’i 6563 sayılı kanun kapsamında olmadığından dolayı sistem üzerinden bakanlığa gönderildi, 6’sı da eksik bilgi ve kanun kapsamında olmadığından reddedildi.



Fiyat etiketi ve haksız fiyat artışları denetlendi

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Efeler, Söke, Kuşadası, Nazilli ve Didim İlçelerinde; 27 işyerinde 73 üründe fiyat etiketi ve 13 işyerinde 15 üründe haksız fiyat artışı yönünden denetim yapıldı. Ayrıca Kuşadası ilçesinde 1 işyeri Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemine yapılan 'yetki belgesiz' gayrimenkul ve emlak faaliyeti sürdürmekten dolayı denetlendi.



Şubat ayı içerisinde Aydın Ticaret İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinin 11. Maddesinin 2. Fıkrasına aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 1 işyerine 6 bin 828 TL, ayrıca 6563 sayılı kanun kapsamında 2 işyeri/kişiye 6 adet olmak üzere 23 bin 848 TL olmak üzere toplamda 30 bin 676 TL idari para cezası uygulandı.

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