Narkotik köpeği Arthur, uyuşturucuya geçit vermedi Yaklaşık 4 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde narkotik köpeği Arthur, şüphe üzerine durdurulan kamyonette 4 kilograma yakın uyuşturucu madde bulurken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Kuştur Polis Uygulama Noktasında şüpheli araçlar üzerinde uygulama yapan ekipler, 06 plakalı bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette bulunan A.T.Ç. isimli sürücü indirilerek araçta arama yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpeği Arthur'un kamyonetin arka kısmına ve misafir koltuğuna tepki vermesi üzerine detaylı inceleme yapan ekipler, poşet içine gizlenmiş 3 parça halinde 3 kilo 270 gram esrar ve 490 gram 'Afgan' diye tabir edilen plaka esrar maddesi ele geçirdi. Şüpheli A.T.Ç., sorgulama için emniyete götürüldü.

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