Minibüsteki 3 kilo 760 gram esrarı 'Arthur' buldu

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Eşber OKAYER/ AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisin durdurduğu minibüste narkotik köpeği 'Arthur' ile yapılan aramada 3 kilo 760 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye Ankara plakalı minibüsle uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Ekipler, takibe aldıkları aracı dün Kuştur kontrol noktasında durdurdu. Narkotik köpeği 'Arthur' ile yapılan aramada, aracın kapalı kasasıyla ön koltuğunun altında, poşetlerle gizlenen 3 kilo 760 gram esrar ele geçirildi. Minibüs sürücüsü A.T.Ç., gözaltına alındı. Şüphelinin, polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2022-03-11 15:48:35



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