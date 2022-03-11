ADÜ Kadın Futsal Takımı 1. Lige Yükseldi

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kadın Futsal Takımı, Salon Futbolu 2. Lig Gruplarında 1. lige çıkma başarısı gösterdi.



Kadın Futsal Takımı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi ile karşılaşarak nağmağlup olarak 1. lige yükseldi. ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin farklı branşlarda kazandıkları başarılar ile ADÜ’nün gurur kaynağı olduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir; “Başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, Öğretim Görevlisi Necmettin Parlak ve Dr. Öğretim Üyesi Alpay Bülbül’ü tebrik ediyorum” dedi.

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