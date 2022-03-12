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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Atabay ve CHP heyeti Didim’de balıkçılarla bir araya geldi

İHA

Başkan Atabay ve CHP heyeti Didim’de balıkçılarla bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile Denizcilik, Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektörü Saha Programı Başkanlığı görevin verilen CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Didim’de program düzenledi. ve Türkiye’nin dört bir yanında balıkçılar ile buluşan Karadeniz, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın da katıldığı toplantıda balıkçı esnafının sorun ve talepleri dinleyip, çözüm noktasında atılacak adımlar değerlendirildi.
Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ve CHP'li yöneticilerle birlikte balıkçı ve su ürünleri sektör temsilcileri ile bir araya gelen Karadeniz, kendisini de bir balıkçı olduğunu belirterek "Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde balıkçı esnafımızın yaşadığı sorunları çözüme kavuşturmak, sizlerin derdine derman olmak için yola çıktık. Ülke genelindeki tüm balıkçı barınaklarında görüşmelerimizin sona ermesinin ardından bir çalıştay yapacağız ve sorunlarınızı çözüme kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız" diyerek CHP'nin iktidara gelmesi halinde sorunları da çözeceklerini söyledi.
Didim’de önemli bir yere sahip olan balıkçılığı sürdürebilmek, esnafın sorunlarını çözüme kavuşturabilmek için çalışmalarının süreceğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Güzide kentimiz Didim’de balıkçılığın yeri çok önemli. Nüfusun önemli bir kısmı balıkçılık ile geçimini sağlıyor ve bu esnafımızın sorunları aşikar. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ve Sinop Milletvekilimiz Barış Karadeniz’in gayreti ile gerçekleştirilen bu toplantılar, buluşmalar gerçekten çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi dün olduğu gibi bugün de esnafın yanında, yarın da yanında olmaya devam edecek. Bizler de, Didim Belediyesi olarak, balıkçı esnafımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak için üzerimize düşeni yapacağız" diye konuştu.

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