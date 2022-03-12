Silahlı saldırıya uğrayan eski başkan Kayalı'dan teşekkür mesajı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanan Kuşadası Belediyesi eski başkanı Özer Kayalı yayımladığı mesaj ile sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür etti.



Olay, 8 Mart 2022 Salı günü Davutlar Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceki dönem Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, yanında bir arkadaşı ile restorana gelerek yemek siparişi verdi. Bu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle Kayalı, restoranda garson olarak çalışan C.B.'nin (35) silahlı saldırısına uğradı. Kayalı, olay yerine gelen ambulansla önce Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne daha sonra Aydın'da özel bir hastaneye sevk edilerek ameliyata alındı. Olayın ardından kaçan C.B. ise polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı.



"Teşekkürler Kuşadası"

Yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak kendisine 'geçmiş olsun' dileklerini ileten herkese teşekkür eden eski başkan Özer Kayalı mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Değerli hemşerilerim, sevgili dostlarım... 8 Mart Salı günü yaşadığım talihsiz olay sonrası yapılan operasyonun ardından, önümüzdeki hafta içinde son bir operasyon daha geçireceğim. Genel sağlık durumum ve moralim gayet iyi. Bu zaman zarfı içerisinde bizzat hastaneye ziyarete gelen, telefonla ve sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini sunan tüm dost ve hemşerilerime teşekkür ediyorum. Böylesine çirkin ve üzücü bir olayın güzel memleketimiz olan Kuşadası’nda bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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