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Nazilli’de İstiklal Marşı'nı en güzel okuyanlar ödüllendirildi

İHA

Nazilli’de İstiklal Marşı'nı en güzel okuyanlar ödüllendirildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde İstiklal Marşının Kabulünün 101. yılı nedeniyle kutlama etkinliği düzenledi. İstiklal Marşı’nın Yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatını ve milli marşın yazılış hikayesini canlandıran öğrenciler büyük alkış alırken İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışmalarında il ve ilçe bazında dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi.
Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzüğüler Kültür Merkezi Tiyatro salonunda Nazilli Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen anma ve kutlama etkinliklerine Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy başta olmak üzere belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk, Emniyet Müdür Vekili Erdal Sağlam, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, şube müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri, STK temsilcileri, gaziler derneği üyeleri ve davetliler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, “Türk Milleti’nin bağımsızlık ve hürriyete olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisimizde Milli Marş olarak kabul edilmesinin 101. yıldönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. Vatan toprakları işgal altındayken Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşımız, milli mücadele ruhunu, Türk milletinin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu ve kutsal değerlerine olan bağlılığını yansıtmaktadır. Vatani için gerektiğinde canını feda etmekten kaçınmayan büyük Türk milletinin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı bugün de bizlere vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu göstermektedir. Milli mücadelemizin en çetin döneminde şanlı ecdadımızın yeniden dirilişini, şahlanışını en güzel şekilde ifade eden İstiklal Marşımız, Türk milletinin inancının ve vicdanının ortak sesi, yenilmez azminin destanıdır. Kurtuluş mücadelesinin en buhranlı dönemlerinde, Korkma!" diye başlayan bu eşsiz eser kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin umut meşalesi olmuş, zorluklar karşısında dayanma gücünü artırmış, Türk bağımsızlık ruhunun canlanmasına, maddi ve manevi bakımdan oldukça sıkıntılı günler geçiren milletimizin iman ve inancını şahlandırmıştır. Yüce Türk Milletinin, Kahraman ordumuzun hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğini duyuran, gerektiğinde milletimizin birlik ve beraberlik ile başaramayacağı hiçbir şeyin olmayacağının da sembolü olmuştur” dedi.
Müdür Şimşek’in konuşmasının ardından İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışmalarında il ve ilçe bazında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Protokol üyeleri tarafından verilen ödüllerin ardından anaokuldan liseye dereceye giren öğrenciler İstiklal Marşı’nın birer kıtasını okudu. Bir öğrenci ise şiirini okurken duygusal anlar yaşadı. Nazillili Merhum Kore Gazisi Hakkı Bulut’un eşine gazilik beratı verildi. Etkinlik, öğrencilerin hazırladığı İstiklal Marşı’nın Yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un hayatını ve milli marşın yazılış hikayesinin canlandırılması ile son buldu.

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