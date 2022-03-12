Aydınlı pazarcılar soğuk havada yaktıkları ateşle ısınmaya çalıştı

Aydın’da soğuk ve yağışlı havadan etkilenen pazarcı esnafı, tezgahlarının yanlarına koydukları tenekelerde ateş yakarak ısınıyor.



Aydın'da son bir haftadır etkili olan soğuk ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde tezgahlarını açan pazar esnafından bazıları tezgahlarının yanlarına koydukları tenekelerde, bazıları da pazarın uygun yerlerinde yerde ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Pazara gelen müşterilerin de yararlandığı ateş tenekeleri vatandaşları soğuktan koruyor.



Aydınlı pazarcılar, "Zor şartlar altında işimizi yapıyoruz. Son günlerde soğuklar da iyiden iyiye kendini hissettirdi. 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' dedikleri kadar var. Soğuk günlerde bu ateşi yakıp korunmazsak hasta oluyoruz. Çok erken saatlerde gelip tezgahlarımızı açıyoruz, geç saatlerde de tezgahlarımızı toplayıp gidiyoruz. Ortalama 12 saat sokaktayız. Üşüyen müşterilerimiz de zaman zaman ateş başına geçerek ısınıyor" ifadelerini kullandılar.

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