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Kuşadası'nda İstiklal Marşı'nın kabul edişinin 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı

İHA

Kuşadası'nda İstiklal Marşı'nın kabul edişinin 101'inci yıl dönümü törenle kutlandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 101'inci yıl dönümü ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Kuşadası Kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleştirilen törende, ‘İstiklal Marşı’nı Şiir Olarak Doğru ve Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Kuşadası’nda, bağımsızlığın simgesi İstiklal Marşı’nın Kabulünün 101’inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Gerçekleştirilen törene; Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, protokol üyeleri ve çok sayıda öğrenci ile öğretmen katıldı. Törende öğrenciler tarafından sahnelenen 'Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet’ isimli oratoryo izleyenlerden beğeni topladı. İstiklal Marşı’nı Şiir Olarak Doğru ve Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu ve Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman tarafından verildi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, “İstiklal Marşı, Türk ulusunun özgürlüğünü simgeler. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nı mücadele yıllarında kaleme almıştır ve marşın her mısrasında o günlerin ruhu hissedilmektedir. Şairimizin de dediği gibi, ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.’ Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek var olsun” dedi.

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