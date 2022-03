Aydın Valisi Aksoy'un '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy '14 Mart Tıp Bayramı' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Tüm sağlık çalışanlarının dünyanın en zor ve en onurlu işlerinden birini yaptıklarını ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Sabırla, hoşgörüyle, fedakarlıkla çalışarak insanlığa hizmet eden tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum. Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en temel göstergelerinden birisi de sağlık hizmetlerinde ulaşılan noktadır. İnsan Sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi tüm insanlığın ve toplumun önemli hedeflerinden biridir. Bu nedenle hekimlik mesleği her zaman kutsal, saygın ve onurlu bir meslek olarak görülmüştür. İnsanların vazgeçemeyeceği temel hak olan sağlıklı hayat, nitelikli bir toplumun en önemli şartıdır. Sosyal devletin en önemli özelliklerinden birisi de tüm vatandaşlarına yeterli ve zamanında sağlık hizmeti verebilmesidir. Bu insan ve insan hayatına verilen önemin bir göstergesidir. Ülkemizde son yıllarda yapılan çalışmalarla birlikte sağlık sektöründe çok önemli gelişmeler yaşanmış, bu gelişmelere bağlı olarak vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesi de yükselmiştir. Sağlıklı bir toplum oluşturmanın sağlıklı bireyler yetiştirmekle mümkün olacağının bilincinde olan devletimiz, tüm ülkeyi kuşatan sağlık yatırımlarıyla vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarına vatandaş odaklı ve kaliteli hizmet anlayışıyla cevap vermektedir" dedi.



Aydın'ın sağlık alanında kaliteli ve etkin bir yapıya ulaştığını belirten Aksoy, "Ülkemizde gerçekleşen sağlık reformlarından Aydın ilimiz de payına düşeni almış, sağlık alanında kaliteli ve etkin bir yapıya ulaşmıştır. Uluslararası ölçekte donatılmış sağlık kuruluşları, iyi yetişmiş seçkin hekimleri ve sağlık çalışanları vatandaşlarımıza modern bir sağlık hizmeti sunmaktadırlar. İlimizde gerek özel, gerekse devlet eliyle yapılmış ve yapılmakta olan hastanelerimiz çağın ihtiyaçlarını karşılayabilecek ölçek ve kalitede olup, vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunabilmek için yeni yatırımlara her geçen gün bir yenisi eklenmektedir. Mevcut bulunan tıp fakültemiz, modern araç ve gereçlerle donatılmış hastanelerimiz, ilimizde sağlık alanında önemli bir aşama kat etmiştir. İnşaatına başlanan 950 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanemiz de hizmete girdiğinde vatandaşımıza sunulan sağlık hizmeti daha üst noktalara taşınmış olacaktır. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle yurdumuzun her köşesinde Covid19 pandemisi ile mücadelede üstün başarı gösteren, insan sağlığına fedakârca hizmet eden hekimleri ve tüm sağlık çalışanlarını tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi.

