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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrupa’nın alabalığı bu barajdan gidiyor

İHA

Avrupa’nın alabalığı bu barajdan gidiyor

Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki Kemer Baraj Gölü'nde üretilen yaklaşık 4 bin 500 ton alabalık ve bin tona yakın somon balığı, balık üretiminin başkenti olarak bilinen Norveç başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
Uygun iklim yapısı, kontrollü yapılan tarımı sayesinde tertemiz kalmış suları ve yüksek rakımın avantajı ile 1960’lı yıllarda dönemin Başbakanı Adnan Menderes tarafından yaptırılan Kemer Barajı'nın tertemiz sularında üretilen alabalık ve somonlar, Avrupa ülkelerinin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Türkiye üretiminin de yüzde 5’inin karşılandığı Bozdoğan ilçesinde alabalık hasat dönemi devam ediyor. İlçedeki balık çiftliklerinde bir yandan hasat çalışmaları sürerken, öte yandan da Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri balığın nihai tüketiciye ulaşana kadarki sürecini kontrol altında tutuyor. Çevresinde fabrikalaşma bulunmayan ve doğal kaynak suları ile beslenen Arapapıştı Kanyonu havzasında yer alan Kemer Baraj Gölü, sağlık için en önemli protein olan Omega 3 kaynağı alabalığın en leziz ve sağlıklı şekilde yetişmesine de olanak sağlıyor. Dünyanın en büyük alabalık üreticisi Norveç’e rakip olan Bozdoğan, Norveç’e de balık ihraç ediyor.

“En lezzetli balık Bozdoğan alabalığı”
Modern sistemler ve modern ekipmanlarla en sağlıklı şekilde üretilen alabalıkların hasadı tüm hızıyla sürerken, bu leziz balıkların müdavimleri de yakınlarda bulunan restoranlarda mangalda pişen alabalıklardan tadıyor. Kemer Baraj Gölü'nde uzun yıllardır alabalık üretimi yapan ihracatçı firmanın üretim müdürü Hamza Fırat, “Aydın Bozdoğan çiftliği olarak alabalık hasadımızı yapmaktayız. Üretmiş olduğumuz alabalıkların tamamını ihracata gönderiyoruz. Avrupa balığımızı çok beğeniyor. Bozdoğan çiftliğimizde yıllık 2 bin 400 ton alabalık üretimi yapmaktayız. Ayrıca alabalığın yanı sıra 500 ton kilogram üstü somon üretimi yapıyoruz. Üretmiş olduğumuz balıkların tamamını ihracata gönderiyoruz. Suyumuzun kaliteli ve temiz olması Avrupa tarafından da tercih sebeplerinden bir tanesi. En lezzetli balık Bozdoğan balığı olup, sloganımız ‘balık yiyelim sağlıklı beslenelimdir” dedi.

Üretimden tüketime her aşama kontrol altında
Kemer Barajı'ndaki alabalık hasadını takip ettiklerini ifade eden Bozdoğan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Soner Altun ise, “Su ürünleri mühendislerimizle birlikte üreticilerimizin hasadına eşlik ediyoruz. Kemer Barajımız rahmetli Başbakan Adnan Menderes tarafından 1960’larda yapıldığında o zamanki amaçları taşkın koruma, sulama ve aynı zamanda da gerektiğinde içme suyu olarak kullanma amacıyla planlanmıştı. Bu barajımız su kalitesi yönünden alabalık yetiştiricisi için çok önemlidir. Burada üretilen yıllık 4 bin 500 ton alabalık yurt içi ve yurt dışına ihraç edilerek tüketilmektedir. Bu kapsamda Avrupa Birliği'ne ihraç edilen balıklarımız kalite açısından da su kalitesi yüksekliği nedeniyle aranan balık olmuştur. Bu da bizi sevindiriyor. Tabii bakanlığımızın ÇATAK Projesi'ni biz bu bölgede uyguladık. ÇATAK Projesi ile su kaynaklarımızın etrafındaki tarım arazilerini, atıl tarım arazilerini hem üretime kazandırdık hem de tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğinin önüne geçerek bu barajımızın su kalitesini koruyoruz. Hem sulamada hem balık yetiştiriciliğinde hem de taşkın koruma amaçlı barajımızı ülke ekonomisine katkı sağlaması açısından da önemlidir. Bu nedenle her zaman üreticilerimizin yanındayız. Bugün de hasat sırasında tazelik denetimi yapıyoruz. Bu şekilde ürünlerimizi balık nakil araçlarıyla işleneceği fabrikalara ya da tüketileceği balık hallerine sevkleri yapılmış oluyor. Bu süreçte sürekli denetimlerimiz oluyor. Ve tüm hasatlar kontrol edilerek sevk ediliyor. Üreticilerimize bereket diliyoruz. Bol kazançlar diliyoruz. Ülke ekonomisine katkısından dolayı da son derece mutluyuz” dedi.

“Türkiye üretiminin yüzde 5’i Bozdoğan’da”
Altun açıklamasının devamında, “Yetiştiricilik yönünden ülke genelinde değerlendirirsek de iç sularda yetişen alabalığımızın Bozdoğan olarak yüzde 5’ini karşılıyoruz. Ülkemizde son yıllarda su ürünlerinde gerçekten çok büyük başarılar elde etti. Bu anlamda tarım bakanlığımızın öncülüğü, desteklemelerle birlikte alabalık üretiminde Avrupa’da birinci sıradayız. Avrupa ülkeleri bizimle rekabet etmede zorlanıyorlar. Biz bu başarıyı tarımın diğer sektörlerinde de inşallah en kısa zamanda yakalamış olacağız. Bundan dolayı da tüm Türkiye genelinde su ürünleri yetiştiricilerimizi tebrik ediyoruz. Diğer sektörlerin de bunu bir bir takip edeceğini bekliyoruz inşallah” diye konuştu.

Dünya lideri Norveç’in de tercihi Bozdoğan alabalığı
Kemer Barajı'nın yüksek noktalardaki temiz su kaynaklarından beslendiğini ifade eden Altun, “Buradaki balıklarımızın su kalitesinden dolayı çok lezzetli olması, aranan olma sebebidir. Ankara ve İstanbul’daki tüketiciler, buradan balık siparişi edenler bunu bu şekilde beyan ediyorlar. Aydın Bozdoğan’dan gelen balıklar gerçekten lezzet yönünden de bir adım önde. Avrupa firmaları gerek Global Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği (GAP), gerek ASC denetimlerini kendileri de burada gelip görüyorlar. Bu nedenle de buradaki balıkları almak için tabiri caizse sıraya giriyorlar. Hatta dünyada balıkçılıkta en önde olarak bilinen Norveç bile buradan kendi ülkesine alabalık ithalatı yapmaktadır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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