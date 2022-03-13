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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim’de balıkçılığın geleceği masaya yatırıldı

İHA

Didim’de balıkçılığın geleceği masaya yatırıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde bir araya gelen balıkçılık sektörü temsilcileri, sektörün sıkıntı ve sorunlarını görüştü. Gerçekleştirilen toplantıda balıkçılığın geleceği de masaya yatırıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile Denizcilik, Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektörü Saha Programı Başkanlığı görevinde bulunan ve Türkiye'nin dört bir yanında balıkçılar ile buluşan CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Didim'e geldi. Bu kapsamda Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda balıkçı esnafının sorunları ve talepleri dinlenerek, çözüm noktasında atılacak adımlar değerlendirildi.
Kuşadası'nda gerçekleştirilen programın ardından Didim'e gelen Karadeniz, burada Akbük Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celalettin Erol ve kooperatif üyeleri ile toplantı düzenledi. Toplantıda Karadeniz’e CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, Hüseyin Yıldız ve Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay eşlik etti. Balıkçı ve su ürünleri sektör temsilcileri ile bir araya gelinen toplantıda balıkçılık sektörünün geleceği masaya yatırılırken sorunların çözüm noktasında fikir alışverişinde bulunuldu.

“CHP iktidarında sorunlarınızı çözeceğiz”
CHP iktidarında Türkiye'de esnafların sorunlarının çözüleceğini, denizcilik sektörünün yeniden ayağa kaldırılacağını ifade eden CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz; “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı doğrultusunda Kabotaj Bayramı'nda başladığımız toplantılarımız kapsamında bugün Aydın'a geldik. Ben de aynı zamanda kayıtlı bir balıkçıyım ve sizlerin sorunlarını yakından takip eden, yaşayan bir kişiyim. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde balıkçı esnafımızın yaşadığı sorunları çözüme kavuşturmak, sizlerin derdine derman olmak için yola çıktık. Ülke genelindeki tüm balıkçı barınaklarında görüşmelerimizin sona ermesinin ardından bir çalıştay yapacağız ve sorunlarınızı çözüme kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız. CHP iktidarında sizlerin bütün sorunlarını çözeceğiz” dedi.

“Balıkçı esnafımızın yanındayız”
Didim'de önemli bir yere sahip olan balıkçılığı sürdürebilmek, esnafın sorunlarını çözüme kavuşturabilmek için çalışmalarının süreceğini vurgulayan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ise “Güzide kentimiz Didim'de balıkçılığın yeri çok önemli. Nüfusun önemli bir kısmı balıkçılık ile geçimini sağlıyor ve bu esnafımızın sorunları aşikar. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ve Sinop Milletvekilimiz Barış Karadeniz'in gayreti ile gerçekleştirilen bu toplantılar, buluşmalar gerçekten çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi dün olduğu gibi bugünde esnafın yanında, yarın da yanında olmaya devam edecek. Bizler de, Didim Belediyesi olarak, balıkçı esnafımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak için üzerimize düşeni yapacağız” dedi.
Gerçekleştirilen toplantıya CHP Aydın milletvekillerinin yanı sıra CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile çok sayıda partili katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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