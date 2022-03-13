Aydın’ın Sultanları Bolu’ya geçit vermedi

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı Sultanlar Ligi maçında evinde Bolu Belediyespor’u ağırladı. Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada fırtına gibi esen Aydın’ın Sultanları rakibine set vermeden maçı 30’lık net bir skorla kazandı.



Üstün bir oyun ortaya koyarak maça hızlı başlayan “Aydın’ın Sultanları”, ilk iki seti 2514 önde kapattı. Üçüncü sette de sahaya etkili oyununu yansıtan Sultanlar, üst üste aldığı sayılar ile rakibini oyundan düşürdü bu seti 2516 kazandı.



“Aydın’ın Sultanları” maç sonunda galibiyet pozunu maç boyunca kendilerini destekleyen genç seyircilerle verdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise başarılı bir oyun ile maçı kazanan oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti.

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