Aydın’da sıcaklık değerleri artacak

Aydın’da bir süredir etkili olan soğuk hava, yarından itibaren etkisini kaybederek, sıcaklık değerleri 16 derecelere ulaşacak.

Aydın’da etkili olan soğuk ve yağışlı hava yüksek kesimleri beyaza boyarken, hava sıcaklıkları da geceleri eksi derecelere ulaştı. Bir süredir etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle düşen sıcaklık değerleri, yarından itibaren yükselişe geçecek. Hafta boyunca yağış beklenmezken, sıcaklık değerleri de 16 derecelere ulaşacak. Meteoroloji verilerine göre Aydın’da, bugün az bulutlu 12, yarın parçalı bulutlu 13, Çarşamba parçalı bulutlu 15, Perşembe çok bulutlu 16, Cuma çok bulutlu 15 derece olacak.

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