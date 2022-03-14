Başkan Özer ‘kaçak pamuk tohumu’na karşı uyardı: "Sürdürülebilir pamuk için kaçak tohum tehdittir"

Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, sezon öncesi üreticileri kaçak pamuk tohumuna karşı uyardı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 450 ton kaçak pamuk tohumu satışının yapıldığı tahmin edilen Türkiye'nin en önemli pamuk üretim merkezlerinin başında gelen Söke'de sağlıklı bir üretim için kaçak tohuma karşı dikkatli ve duyarlı olunması istendi.



Söke’de bazı kişiler tarafından pamuk çiğitlerinde linterleme yöntemiyle imal edilerek tohum adı altında satılan çiğitler, GDO’suz (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) pamuk üretimi yapılan bölgede bazı endişelere neden oldu. Söke’de söz konusu kaçak tohumlarla yapılan üretimin bölgedeki ürün yelpazesinde GDO bulaşığına neden olacağı kaygısı üzerine açıklama yapan Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, üreticilere uyarılarda bulundu.

“Kaçak tohumla üreticilerimiz kandırılıyor”

Söz konusu kaçak tohum imalatının kesinlikle yasak olduğunu ve üreticiye faydası olmadığı gibi zararlarının olduğunu söyleyen Başkan Özer, “Ne yazık ki geçtiğimiz yıl ovamızda tahminlere göre 400450 ton civarında kaçak tohum ekildi. Bu kaçak tohumlarla ekim yapılmasının GDO bulaşığına neden olması gibi çok ciddi sakıncaları söz konusudur. Ayrıca verilen tohumun menşei ve çeşidinin ne olduğunun belli olmaması da ayrı bir sıkıntıdır. Çimlenme garantisi olmayan kaçak tohumla üreticilerimiz kandırılıyor. Geçtiğimiz yıl bu tür tohum kullandığı için bozgunculukla karşılaşıp iki defa ekim yapmak zorunda kalan çiftçilerimiz oldu. Üreticilerimizin fatura ve sertifikaya sahip, çimlenmesinin ne durumda olduğunun bilindiği tohum alması, sürdürülebilir pamuk üretimi için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle üreticilerimizin çiğit değil mutlaka tohum almaları gerekiyor” dedi.

“Birileri haksız kazanç elde ediyor”

Tohum adı altında satılan çiğitlerin ucuza satılmamasının yanı sıra ilgili bakanlık tarafından da sertifikalandırılmadığı uyarısında bulunan Başkan Özer, “Araştırmalarımıza göre bölgemizde bu tür satışlar, yağlık tohumlukların çiğitlik olarak değerlendirilmesiyle gerçekleştiriliyor ve birileri vergisiz şekilde gelir sağlayarak haksız kazanç elde ediyor. Ayrıca şu da var ki sertifika ve faturası olmadığı için bu tür kaçak tohum kullanan üreticiler, desteklemelerden de yararlandırılmıyor. Bu nedenle de desteklemeden yararlanmak için piyasadan fatura temin edilmeye çalışılıyor. Bu tür kaçak tohum ekiminin GDO’suz pamuk üretimi yapılan Söke’de GDO bulaşığına neden olduğu da biliniyor. Sürdürülebilir pamuk üretimi için üreticilerimizin kesinlikle bu tür tohumları ekmemelerini tavsiye ediyoruz. Önümüzdeki süreçte ovamızda bu tür tohum kullanımı kapsamında gerekli incelemelerin yapılmasına dönük olarak da ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunacağız” ifadelerini kullandı.

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