‘Hırsız kapı çalmaz’ sözü Aydın’da tarih oldu Gece yarısı mesaiye çıkan hırsızlar, mahallede metal ne varsa çalıp gitti

Aydın’da havaların soğumasını fırsat bilerek sokakların sakinliğini fırsat bilen hırsızlar ‘Hırsız kapı çalmaz’ sözünü çürüttü. Mahallede 2’si ev 3’ü park olmak üzere 5 ayrı demir kapıyı çalıp götüren hırsızların bulunması için polis çalışma başlattı.

Dün gece Aydın’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredince cadde ve sokakların boş kalmasını fırsat bilen hırsızlar mesaiye çıkı. Müstakil evlerin yoğunlukta olduğu Köprülü Veysipaşa Mahallesi’nde adeta mesaiye çıkan hırsızlar metal olan logar kapakları ile mahalledeki 2’si ikamet 3’ü park olmak üzere 5 aydı demir kapıyı çaldı.

İlginç olay, 1615 sokak üzerindeki bir logar kapağının yerinde olmadığı ve yoldan geçenler için tehlike oluşturduğu yönünde gelen bir ihbarla ortaya çıktı. Bölgeye gelen ekipler metal olan logar kapağının hırsızlar tarafından çalındığını tespit edince hırsızlığın sadece bir logar kapağı ile sınırlı olmadığı ortaya çıktı.

“Normal şartlarda insan gücü ile taşınması çok zor”

Mahallede yapılan incelemede normal şartlarda insan gücü ile gerçekleştiremeyeceği hırsızlık olayının gerçekleştiği ortaya çıktı. Aşırı soğuk olması nedeniyle kimsenin evden dışarı çıkamamasını fırsat bilen hırsızların müstakil evlerin ikamet kapıları ile mahallede bulunan bir parkın 3 ayrı girişine takılı olan demir kapıları söküp götürdükleri belirlendi.

Herkesi şaşırtan hırsızlar son icraatları ile ‘Hırsız kapı çalmaz’ sözünü çürüttü.

Yaşadıkları karşısında çok şaşkın olduklarını belirten mahalle sakinlerinden Emin Ürküt, "Gece neyle geldiler nasıl söktüler bilemiyorum. Daha önce tel ve demirlerle bağladık. Tel ve demirleri çalmışlardı şimdi de kapıları çaldılar. Bu sıradan bir hırsızlık değil aynı zamanda cesaret işi" diye konuştu.

Görevliler, hırsızlar tarafından yeniden çalınmaması için logarları demir yerine beton kapaklarla değiştirdiklerini belirttiler.

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