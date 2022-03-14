Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezi, Türkiye’ye örnek oldu

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Otizm Destek Merkezi, uygulama modelleri ile Türkiye genelinde örnek oluyor. Merkezde eğitmenlere süpervizörlük yapan spor eğitmeni Yiğit Ünveren, otizme Aydın’daki yaklaşımın örnek teşkil ettiğini belirterek, ücretsiz eğitimlere vurgu yaptı

Daha donanımlı olabilmeleri için Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Otizm Destek Merkezi’nde görevli eğitmenlerin eğitimleri devam ediyor. Otizm Destek Merkezi eğitmenleri otizmli bireylere yönelik destekte önemli bir yer tutan spor konusunda da uzman eğitimcilerden eğitimler alıyor. Spor eğitmenlerine 9 yıldır otizmli çocuklarla çalışan eğitmen Yiğit Ünveren süpervizörlük yaparken, Ünveren Aydın’da uygulanan modelin Türkiye’nin hiçbir yerinde uygulanmadığını söyledi. Bu yaklaşımın örnek teşkil ettiğini ifade eden Ünveren, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Spor eğitmenlerine eğitimler veren Yiğit Ünveren; “Türkiye’de engel gruplarına bile çok önem verilmezken, yüksek fiyatlar söz konusuyken Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Otizm Destek Merkezi ve fiziksel etkinlik merkezi yapması bence inanılmaz bir olgu. Bildiğim kadarıyla Türkiye’de belediyelerde böylesi ücretsiz bir yaklaşım yok, varsa da nitelik yok. Burada gördüğüm, çocukların en küçük yaştan itibaren özel eğitim, spor, drama, müzik gibi konularla desteklenip akranlarına yetiştirilmesi hedeflenen çok duyarlılık gösterilmiş bir sistem var” diye konuştu.

Amaçlarının merkezdeki otizmli çocuklara dokunabilmek olduğunu ifade eden Yiğit Ünveren, Başkan Çerçioğlu’na otizm konusundaki duyarlılığından dolayı teşekkür ederken “Birçok ilde farklı kurumlara destek vermeye gittim. Metropoller dahil Türkiye’nin hiçbir belediyesinde bu kadar nitelikli bir hizmetin ‘ücretsiz’ verilmesine şahit olmadım. Bu çok önemli. Bu imkân sadece dar gelirli ve büyük şehirlere ulaşım imkânı olmayan ailelere sağlanıyor. Bence bu çok örnek bir yaklaşım” dedi.

Öğretmenlerin öğrenciliği hiçbir zaman bitmiyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezi beden eğitimi eğitmenlerinden Neşe Aydın ise “Otizmli çocuklarımıza daha iyi dokunabilmek adına kendimizi geliştirebilmeyi hedef edinmiş bir kurumuz. Özlem Başkanımızın da bu konuda büyük desteklerini alıyoruz. Otizmli bireylere bundan sonra da daha etkili, başarılı ve kaliteli eğitimler vermek en büyük amacımız. Öğretmenlerin öğrenciliği hiçbir zaman bitmiyor. Bizlerin de eğitimle daha iyi yerlere gelmemiz, bu özel çocuklarımız için çok önemli. Bizler de bu noktada sürekli eğitimler alıyoruz” şeklinde konuştu.

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