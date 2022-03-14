Başkan Özcan, 250 tonluk su deposunun temelini attı

Nazilli Belediyesi tarafından yaz aylarında yaşanan iyi su kesintilerini önlemek için Hasköy Mahallesi’nde 250 tonluk depo yapım çalışmalarına başlandı.



Kentin iyi su ihtiyacını karşılamak ve kesintilerin önüne geçmek için çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi, Hasköy Mahallesi’nde iyi su deposu yapım faaliyetlerine başladı.



Deponun temelini atan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 1 ay gibi kısa bir sürede çalışmaların tamamlanacağını kaydederek; “Su hayat demek. Yaşamımızın devamlılığı açısından en önemli unsurlardan bir tanesi. Kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Suyun tedarik noktasında da Nazillimizde iyi su çeşmelerimiz var. Özellikle kuraklık nedeniyle yazın oluşan kesintileri önlemek amacıyla geçtiğimiz aylarda aşağı Nazilli’de iyi su deposu yapmıştık. Bugün de 240 ila 260 ton arasında su depolayabileceğimiz bir başka depomuzun yapımına başladık. İnşallah 1 ay gibi kısa bir sürede yapımını tamamlayıp vatandaşlarımızın iyi su ihtiyacını karşılamaya devam edeceğiz. Şimdiye kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Zamanında çok büyük zahmetlerle dağların zirvesinden gelen suları vatandaşlarımıza daha kaliteli, sıhhatli ve sürekli şekilde ulaştırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.



Dinlendirme ve doğrudan dağıtım olarak 2 bölüm halinde planlanan yapıda Yaylapınar Mahallesi’nden gelen iyi su depolanacak. Ayrıca deponun ön kısmına manevra odası yapılarak suyun transferini sağlayan vanalar eklenecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kentin iyi su ihtiyacı büyük ölçüde karşılanmış olacak.

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