Kuşadası Belediyesi 14 Mart’ta sağlık çalışanlarını unutmadı

Kuşadası Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarını unutmadı. Kentteki sağlık kuruluşlarını ziyaret eden Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ömer Cevat Göğez, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutlayarak hediyelerini verdi.



Kuşadası Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Özel Kalem Müdürü Ömer Cevat Göğez, Güvercin Masa Gezici Ekibi ile birlikte Kuşadası'nda bulunan sağlık kuruluşlarını tek tek dolaşarak Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel adına çalışanların Tıp Bayramı'nı kutladı. Özel olarak hazırlanan hediye ve pastaları sağlık çalışanlarına veren Göğez, pandemi döneminde emek ve fedakarlıkları ile kahraman haline gelen sağlık çalışanlarının insanlara şifa dağıtmak için büyük bir özveri gösterdiğini belirterek “Başkanımız Ömer Günel adına tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, hepsine sevdikleri ile birlikte sağlıklı, güzel günler diliyoruz" dedi.

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