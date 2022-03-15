Kuyucak Belediyesi Çanakkale şehitlerin anısına hayır düzenleyecek

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Kuyucak Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla mevlidi şerif okutarak, hayır cemiyeti düzenleyecek.



Kuyucak Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'inci yıl dönümü etkinleri kapsamında Pamukören Mahallesi'nde başta Çanakkale şehitleri olmak üzere tüm şehitlerin anısına mevlidi şerif okutarak hayır cemiyeti düzenleyecek. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Belediyemiz tarafından 17 Mart Perşembe günü saat 10.00'da Pamukören Mahallesi Kapalı Pazaryeri'nde tüm şehitlerimiz anısına hayır cemiyeti düzenlenecek" diye konuşarak vatandaşları hayra davet etti.

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