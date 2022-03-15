Köşklü öğrenciler gönüllerince eğlendi

Aydın’ın Köşk ilçesinde eğitim gören ilkokul öğrencileri “Şudabap Çocuk” ekibinin şarkılarıyla gönüllerince eğlendi.



Çocuk şarkıları alanında önde gelen gruplar arasında yer alan “Şubadap Çocuk” bahar turneleri kapsamında Başçayır Ortaokulu öğrencileriyle buluştu. 14 Mart 6 Nisan 2022 tarihleri arası Türkiye çapında turne düzenleyerek çocuklar ile buluşacak olan grubun konseri, miniklerden yoğun ilgi gördü. Salonu tamamen dolduran çocuklar, grubun seslendirdiği şarkılara neşeyle eşlik etti.



2013 yılından bu yana yalnızca çocuk şarkıları besteleyen, albümler üreten ve konserler veren Şubadap üyelerine teşekkür eden Başçayır İlkokulu Müdürü Fatih Er; “Teşekkürler Şubadap. Öğrencilerimiz sanat dolu bir gün geçirdi ve doyasıya eğlendi. Ülkemizin çocuk şarkıları alanında en önemli gruplarından biri olan Şubadap bahar turnesi kapsamında günlerdir heyecanla beklediğimiz konserini okulumuzda gerçekleştirdi. Verdikleri değer ve emeklerinden ötürü tüm müzisyen arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

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