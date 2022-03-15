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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası'nda yürekler dayanışma ile ısınıyor

İHA

Kuşadası'nda yürekler dayanışma ile ısınıyor

Kuşadası Belediyesi, pandemi, çetin kış koşulları ve ekonomik sorunlar nedeniyle zor günler geçiren hemşehrilerini yalnız bırakmıyor. Aynı ve nakdi sosyal yardım çalışmalarına ağırlık veren Kuşadası Belediyesi, sunduğu ikram ve hizmetlerle yürekleri ısıtıyor.

Kuşadası Belediyesi, hemşehrilerinin kış koşullarını en kolay biçimde atlatabilmesi için gerekli tedbirleri almayı sürdürüyor. “Dışarıda Kara Kış, Kuşadası’nda dayanışma var” sloganı ile yaşama geçirilen sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında Kuşadalılara sıcak çorba ikramında bulunan Kuşadası Belediyesi, evsizlere sunduğu konaklama imkanının yanı sıra ihtiyaç sahibi hemşehrilerine soba ile yakacak yardımında bulunmaya ve elektrik ile doğalgaz faturalarına katkı sunmaya devam ediyor.

Kentin farklı noktalarında hemşehrilerine sıcak çorba ve ekmek ikramında bulunan Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yüzleri güldürüyor. Kuşadası Belediyesi ekipleri, haftanın beş günü sabah saatlerinden itibaren Mobil İkram Aracı ile ARYA AŞ. tesislerinin mutfaklarında büyük bir özen ve titizlikle hazırlanan çorbayı Kuşadalılara ikram ediyor. Perşembe günleri Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde dönüşümlü olmak üzere farklı mahallelerde sıcak çorba ikramında bulunan Kuşadası Belediyesi’nin son durağı Salih Killi Parkı oldu. İşlerine ve okullarına giden Kuşadalıların yoğun ilgi gösterdiği ve memnuniyetle karşıladığı çorba ikramının havalar ısınana kadar süreceği belirtildi.

Kuşadası Belediyesi, havaların soğumaya başlaması ile birlikte yaşama geçirdiği sıcak çorba ikramının yanı sıra sokakta yaşamak zorunda kalan evsiz ve kimsesizlerin de yardımına koşuyor. Bu kapsamda kentin farklı noktalarında yapılan çalışmalar ile Kara Kış Destek Hattı olan 444 61 14 numaralı telefona gelen ihbarları değerlendiren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince barınma ihtiyacı olan vatandaşlar belirlenerek anlaşmalı otellere yerleştiriliyor. 2021 yılının Kasım ayından bu yana 172 evsizin imdadına yetişen Kuşadası Belediyesi, şu anda 15 evsiz vatandaşa anlaşmalı otellerde konaklama imkanı sağlıyor. Banyo ve yemek hizmeti sunulan ve temiz giysilere kavuşan evsizlerin gerektiğinde sağlık ihtiyaçları da karşılanıyor. 1 Nisan tarihine kadar evsizlere konaklama imkanı sunmayı sürdürecek olan Kuşadası Belediyesi ayrıca çalışmak için kente gelen ve sonrasında ekonomik nedenlerle memleketlerine dönemeyen vatandaşları da unutmuyor. Belediyeye başvuran çok sayıda vatandaşın otobüs biletleri alınarak memleketlerine dönmeleri sağlanıyor.I

Kuşadası Belediyesi, hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı Kasım ayında başladığı soba ve yakacak yardımını da kesintisiz sürdürüyor. Güvercin Masa’ya yapılan başvurular ve mahalle muhtarlıklarından alınan bilgiler doğrultusunda belirlediği ihtiyaç sahibi hanelerin kapılarını çalan Kuşadası Belediyesi ekipleri, yakacakları imza karşılığında adreslere teslim ediyor. 2021 yılının Kasım ayından bu yana 3 binin üzerinde haneye kömür desteğinde bulunan Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, talepte bulunan hemşehrilerine soba yardımı da yaparken elektrik ve doğalgaz faturalarına da katkı sunuyor. Bu kapsamda 91 haneye toplam 68 bin TL’lik elektrik ve doğalgaz faturası desteği sunan Kuşadası Belediyesi, 45 aileye ise toplam 27 bin TL’lik su faturası desteğinde bulundu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Pandemi ile başlayıp enflasyon rakamlarındaki artışla derinleşen ve kara kış koşulları ile daha da zorlaşan bir dönemden geçiyoruz. Böylesi dönemler ise ancak sosyal yardımlaşma ve dayanışma ile aşılabilir. Kuşadası Belediyesi olarak hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeden, yetki ve olanaklarımız doğrultusunda her zaman yanlarında olmaya çalışarak kentimizde sosyal dayanışmanın öncüsü olmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

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