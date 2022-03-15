Aydın’da KAAN Geliştirme Eğitimleri verildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından, "Genel KollukÖzel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN) kapsamında özel güvenlik görevlileri ile genel kolluk personeline eğitim gerçekleştirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünce, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, genel kolluk kuvvetleriyle etkili iletişim ve işbirliği ile koordinasyonu sağlamak amacıyla eğitim gerçekleştirildi.

Ülkemize özgü yerli ve milli bir anlayışla geliştirilen "Genel KollukÖzel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN) kapsamında, özel güvenlik görevlilerine ve genel kolluk personellerine Polis Başmüfettişi 1.Sınıf Emniyet Müdürü Arif Emekli ile Polis Başmüfettişi 1.Sınıf Emniyet Müdürü Yunus Kurcan’n tarafından KAAN Geliştirme Eğitimleri verildi. Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik, Asayiş, Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından Aydın Genel Güvenlik Durumu bilgilendirilmesi yapıldı.

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