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Kadıkalesi'ni turizme kazandırmada son aşamaya gelindi

DHA

Kadıkalesi'ni turizme kazandırmada son aşamaya gelindi


Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, prehistorik (tarih öncesi) dönemden Osmanlı'ya kadar uzanan zaman diliminde yerleşim alanı olarak kullanılan Kadıkalesi (Anaia) Antik Kenti'ndeki anıtsal kilisenin ziyarete açılıp turizme kazandırılması için yürütülen projede son aşamaya gelindi. GEKA desteğiyle sürdürülen proje kapsamında kazı alanındaki anıtsal kilisenin üzeri kapatıldı. Yürüyüş yolları ve karşılama noktasının oluşturulacağı Kadıkalesi, ziyarete açılacak.
Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel; Kuşadası Kaymakamlığı, Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Kuşadası Belediyesi ile Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliğinde yürütülen 'Türkiye Turizminde Yeni Bir Uğrak Yeri: Kuşadası Kadıkalesi/ Anaia Liman Kalesi (Anıtsal Kilisenin Ziyaretçiye Açılması) Projesi' kapsamında yürütülen çalışmaları inceledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Daire Başkanı Barış Tarım, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Karagöz, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım, Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsnü Öten ve Aydın Turist Rehberleri Odası Başkanı Ozan Sayın'ın da yer aldığı inceleme gezisinde Kadıkalesi'ndeki anıtsal kilisenin ziyarete açılması için sürdürülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
'KÜLTÜR TURİZMİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ'
Heyete bilgi veren Kadıkalesi Höyüğü Kazısı Onursal Başkanı Prof. Dr. Zeynep Mercangöz, Bizans döneminde yapılan kalenin uzun dönem akropol olarak kullanıldığını, içinde 5'inci yüzyılda inşa edilen kilisenin bulunduğunu belirterek, "Kale 1413 yılında Osmanlı'ya geçmesine rağmen 1'inci Dünya Savaşı'na kadar kullanılmamıştır. Bu dönemde siper olarak kullanılmaya başlanan kalenin içerisinde yer alan kilisenin yanına Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir mescit yapılmıştır. Kadıkalesi, binlerce yıllık bir tarihi aydınlatacak olmasının yanı sıra mescit ve kilisenin yan yana bulunması noktasında da büyük önem taşıyor" dedi.
Prof. Dr. Zeynep Mercangöz, Kadıkalesi'nde 2001'den bu yana sürdürülen kazılarda elde edilen tüm kalıntı ve verilerin kültür turizmine kazandırılmasının önemine dikkat çekerek, bu noktada anıtsal kilisenin ziyarete açılması projesinin sürece büyük katkı sunacağını söyledi.
Son aşamaya gelinen ve GEKA desteğiyle sürdürülen proje kapsamında, kazı alanındaki anıtsal kilisenin üzeri kapatıldı. Yürüyüş yolları ve karşılama noktasının oluşturulacağı Kadıkalesi, ziyarete açılacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER
2022-03-15 14:45:44

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