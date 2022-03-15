Başkan Özcan terzi esnafı ile bir araya geldi

Söke Terziler ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Metin Özcan, oda seçimleri öncesinde söylediği vaatlerinden ilkini gerçekleştirmek üzere adım attı.



Metin Özcan ve ekibi; saha çalışmaları sırasında oda bünyesinde bulunan terzi esnafından gelen fiyat listesi oluşturulması talebini yapacağını söylemişti. Metin Özcan seçimleri sonrasında terzi esnafları ile bir araya geleceklerini ve ortak akıl ile fiyat listesi oluşturulacağını belirtmişti.



Söke Terziler ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Metin Özcan bu sözünü tutmak için, terzi esnaflarla bir araya geldiği toplantı düzenledi.



Seçimler öncesinde oda üyelerine sürekli olarak ‘birlikte yöneteceğiz’ ifadesini kullandığını hatırlatan Metin Özcan; “Terzi esnaflarımızdan gelen talepler üzerine fiyat listesi oluşturacağımızı söylemiştik. Bu vaadimizi sağlamak için, yine söz verdiğimiz gibi esnaflarımızla bir araya geldik. Görüş alışverişi yaparak bir fiyat listesi oluşturuldu. Yakın zamanda bu listesi üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşacağız. Oda üyelerimizin bizlere güvenini boşa çıkarmayacağız. Verdiğimiz tüm sözlerimizi tutacağız” dedi.

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