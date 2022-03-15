Aydın soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Aydın 17 Mart Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bölgemizin, Perşembe (17.03.2022) gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Perşembe günü kuzey ve iç kesimlerde (Balıkesir ve Çanakkale il geneli ile Manisa, İzmir, Aydın’ın doğusu) görülecek yağışların, yağmur ve sağanak gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur şeklinde görüleceği bekleniyor. Bölge genelinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (3050 km/sa) zamanzaman kısa süreli fırtına (5070 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 46 derece altında seyredecek" ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.