Üç farklı dosyadan aranan şahıs yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üç farklı dosyadan aranan şahıs yakalandı

İHA

Üç farklı dosyadan aranan şahıs yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde devriye gezen bekçiler, 3 farklı dosyadan araması olan şüpheliyi yakaladı.

Olay, Güzelhisar Mahallesi Denizli Bulvarı üzerinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre devriye halinde olan mahalle bekçileri durumundan şüphelendiği bir şahsı durdurdu. Yapılan kontrollerde B.Ö. isimli şahsın 3 farklı dosyadan aranması olduğu tespit edildi. Gece kartallarına takılan şüpheli bölgeye sevk edilen polis ekiplerine teslim edildi. B.Ö. doktor raporunun akabinde emniyete götürülerek gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Mahallede Maç Var' grup müsabakaları başladı
YEREL HABERLER 'Mahallede Maç Var' grup müsabakaları başladı
Eski muhtarın tüfekle köpekleri vurduğu iddiası
YEREL HABERLER Eski muhtarın tüfekle köpekleri vurduğu iddiası
Aydın’da 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Aydın’da 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek
YEREL HABERLER Aydın soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek
Efeler’de ’Yüzde Yüz Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’ açılıyor
YEREL HABERLER Efeler’de ’Yüzde Yüz Kadın Emeği Tarımsal Ürün ...
Aydın’da eş zamanlı operasyonda 2 kilo uyuşturucu yakalandı
YEREL HABERLER Aydın’da eş zamanlı operasyonda 2 kilo uyuşturucu ...
Başkan Özcan terzi esnafı ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Özcan terzi esnafı ile bir araya geldi
Kuşadası'nın tarihi değeri 'Kadıkalesi' turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Kuşadası'nın tarihi değeri 'Kadıkalesi' turizme ...
Kuşadası Belediyesi’nden Otizmli Öğrencilere Destek
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nden Otizmli Öğrencilere Destek
Güzelçamlı için bu yıl yatırım dönemi olacak
YEREL HABERLER Güzelçamlı için bu yıl yatırım dönemi olacak
Kadıkalesi'ni turizme kazandırmada son aşamaya gelindi
YEREL HABERLER Kadıkalesi'ni turizme kazandırmada son aşamaya ...
Tarihi Salı Pazarı çiçeklerle renklendi
YEREL HABERLER Tarihi Salı Pazarı çiçeklerle renklendi
CHP ve İYİ Partili isimler Başkan Çerçioğlu ile bir araya geldi
YEREL HABERLER CHP ve İYİ Partili isimler Başkan Çerçioğlu ile bir ...
Aydın’da KAAN Geliştirme Eğitimleri verildi
YEREL HABERLER Aydın’da KAAN Geliştirme Eğitimleri verildi
Didim'de yeşil alanlarda çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Didim'de yeşil alanlarda çalışmalar devam ediyor
ADÜ'de 'Tıp Bayramı' ekinlikleri başladı
YEREL HABERLER ADÜ'de 'Tıp Bayramı' ekinlikleri başladı
Kuşadası'nda yürekler dayanışma ile ısınıyor
YEREL HABERLER Kuşadası'nda yürekler dayanışma ile ısınıyor
Nazilli Belediyesi Demirciler’de çalışmalara hız verdi
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi Demirciler’de çalışmalara hız ...
Nazilli İİBF, lise öğrencilerini ağırladı
YEREL HABERLER Nazilli İİBF, lise öğrencilerini ağırladı
GSB yurtları potada buluştu
YEREL HABERLER GSB yurtları potada buluştu
Kayak ve Snowboard Eğitimi Düzenlendi
YEREL HABERLER Kayak ve Snowboard Eğitimi Düzenlendi
Aydın’da konut satışları arttı
YEREL HABERLER Aydın’da konut satışları arttı
Söke’nin 83 yaşındaki berberi Halil Arabacı’yı duygulandıran sürpriz
YEREL HABERLER Söke’nin 83 yaşındaki berberi Halil Arabacı’yı ...
Aydınlı tır şoförü Çakır’ın ailesinden DNA örneği alındı
YEREL HABERLER Aydınlı tır şoförü Çakır’ın ailesinden DNA örneği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.