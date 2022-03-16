İç sularda sazangiller ve yayın balığı yasa başladı

Aydın il genelindeki iç sularda 3 ay boyunca sürecek olan sazangiller ve yayın balığı yasağı başladı.



Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü il genelindeki iç sularda su ürünleri türleri ve ve su ürünleri varlığının korunması için 3 ay boyunca uygulanacak olan sazangiller ve yayın balığı yasağının 1 Mart itibari ile başladığı duyurdu. Buna göre Aydın genelindeki göl, gölet, baraj ve akarsu gibi yerlerde 1 Haziran’a kadar balık avlamak yasaklandı. Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Sazangiller ve Yayın Balığı Av Yasağı Başladı. İlimiz genelindeki iç sularda (göl, gölet, baraj, akarsu vb.) 3 ay boyunca uygulanacak ’Sazangiller (Sazan, Kadife, Siraz vb) ve Yayın Balığı Av Yasağı 1 Mart 2022 itibaren başladı. Sizler için; Su ürünleri türlerimizi ve su ürünleri varlığımızı koruyoruz" ifadeleri yer aldı.

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