Nazilli Belediyespor'da moraller yüksek

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü Ege derbisinde Akhisarspor'u konuk edecek Nazilli Belediyespor galibiyete odaklandı. Yeni teknik patronu Taner Öcal yönetiminde çıktığı ilk maçta Amed Sportif'i 1-0 yenen siyah-beyazlılar, Akhisarspor'u da gözüne kestirirken, takımda morallerin yüksek olduğu bildirildi. Hava koşulları yüzünden verilen arayı çok iyi değerlendirdiklerini ifade eden Taner Öcal, "Amed Sportif galibiyeti bizi kendimize getirdi. Akhisarspor'u da yenerek çıkışımızı sürdüreceğiz. Takımıma inancım tam. İnanıyorum ki çok daha iyi yerlerde olacağız" dedi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK
2022-03-16 13:29:19
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