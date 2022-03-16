Didim’de çevre eğitimleri tekrar başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim’de çevre eğitimleri tekrar başladı

İHA

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilkokul ve ortaokullarda okuyan öğrencilerin çevre konusunda bilinçli ve duyarlı olması amacıyla gerçekleştirilen eğitim çalışmaları pandemi döneminin ardından tekrar başladı.

Didim’de çevre eğitimleri tekrar başladı

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilkokul ve ortaokullarda okuyan öğrencilerin çevre konusunda bilinçli ve duyarlı olması amacıyla gerçekleştirilen eğitim çalışmaları pandemi döneminin ardından tekrar başladı.
Didim'i daha yaşanılabilir ve sağlıklı bir kent haline ulşatırmak için Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile başlatılan çalışmalar sürüyor.
Çalışmalar kapsamında harekete geçen Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, pandemi nedeniyle ara verilen okul ziyaretlerine tekrar başladı. Daha duyarlı nesiller yetiştirmek üzere ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilere yönelik gerçekleştirilen çevre eğitimi çalışmalarında ekipler geri kazanım, su kirliliği, hava kirliliği, iklim değişikliği, enerji tasarrufu ve alınması gereken önlemler gibi birçok konuda, görsel materyaller ile bilgilendirme yapıyor. Ayrıca, organik atıklardan hazırlanan kompost atölyesi ile uygulamalı eğitim ön plana çıkarılmış oluyor.
Didim'de çevre konusundaki eğitimlere verilen büyük öneme dikkat çekerek daha bilinçli çocukların yetişmesi ile yarınların güvenceye alınacağını söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz pandemi nedeniyle ara verdikleri eğitimlerine tekrar başladı. Biz, başlattığımız bu eğitimler ile daha bilinçli nesillerin yetişmesi için ilk adımı attık ve vatandaşlarımız da sağolsunlar bu girişimi desteklediler. Bu dünya hepimizin ve daha güzel yarınlar için çocukların eğitimi çok önemli. Ekiplerimize, her konuda olduğu gibi, bu girişimi izde gösterdikleri özen nedeniyle teşekkür ederim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir personeline sağlık taraması yapıldı
YEREL HABERLER Büyükşehir personeline sağlık taraması yapıldı
Nazilli Belediyespor'da moraller yüksek
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'da moraller yüksek
CHP Genel Merkezi’nden gelen heyet, Başkan Çerçioğlu ile görüştü
YEREL HABERLER CHP Genel Merkezi’nden gelen heyet, Başkan Çerçioğlu ...
Vali Aksoy’un Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Vali Aksoy’un Berat Kandili mesajı
Lozan Sosyal Tesisi açılış için gün sayıyor
YEREL HABERLER Lozan Sosyal Tesisi açılış için gün sayıyor
Minikler 23 Nisan’da Nazilli’de sahne alacak
YEREL HABERLER Minikler 23 Nisan’da Nazilli’de sahne alacak
Başkan Atabay, CHP Didim İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’na atanan Pere’yi tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Atabay, CHP Didim İlçe Kadın Kolları ...
Aydın’daki yuvada görülen leyleğin 11 yaşında olduğu tespit edildi
YEREL HABERLER Aydın’daki yuvada görülen leyleğin 11 yaşında olduğu ...
'Avaz Memleket Türklüleri' Aydınlı gençlerle buluştu
YEREL HABERLER 'Avaz Memleket Türklüleri' Aydınlı gençlerle buluştu
Köşk Devlet Hastanesi Başhekimi Erönem, Bozdoğan’a atandı
YEREL HABERLER Köşk Devlet Hastanesi Başhekimi Erönem, Bozdoğan’a ...
İç sularda sazangiller ve yayın balığı yasa başladı
YEREL HABERLER İç sularda sazangiller ve yayın balığı yasa başladı
Üç farklı dosyadan aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Üç farklı dosyadan aranan şahıs yakalandı
'Mahallede Maç Var' grup müsabakaları başladı
YEREL HABERLER 'Mahallede Maç Var' grup müsabakaları başladı
Eski muhtarın tüfekle köpekleri vurduğu iddiası
YEREL HABERLER Eski muhtarın tüfekle köpekleri vurduğu iddiası
Aydın’da 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Aydın’da 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek
YEREL HABERLER Aydın soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek
Efeler’de ’Yüzde Yüz Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’ açılıyor
YEREL HABERLER Efeler’de ’Yüzde Yüz Kadın Emeği Tarımsal Ürün ...
Aydın’da eş zamanlı operasyonda 2 kilo uyuşturucu yakalandı
YEREL HABERLER Aydın’da eş zamanlı operasyonda 2 kilo uyuşturucu ...
Başkan Özcan terzi esnafı ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Özcan terzi esnafı ile bir araya geldi
Kuşadası'nın tarihi değeri 'Kadıkalesi' turizme kazandırılacak
YEREL HABERLER Kuşadası'nın tarihi değeri 'Kadıkalesi' turizme ...
Kuşadası Belediyesi’nden Otizmli Öğrencilere Destek
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nden Otizmli Öğrencilere Destek
Güzelçamlı için bu yıl yatırım dönemi olacak
YEREL HABERLER Güzelçamlı için bu yıl yatırım dönemi olacak
Kadıkalesi'ni turizme kazandırmada son aşamaya gelindi
YEREL HABERLER Kadıkalesi'ni turizme kazandırmada son aşamaya ...
Tarihi Salı Pazarı çiçeklerle renklendi
YEREL HABERLER Tarihi Salı Pazarı çiçeklerle renklendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.