Didim’de “Geleceğin şefleri” için yarışma düzenlendi

Aydının Didim ilçesinde ortaokullar düzeyinde “geleceğin şefleri” yarışması düzenlendi. 6 ortaokulu katıldığı yarışmada hünkar beğendi yemeğini en iyi yapan okul öğrencilere hediyeler verildi.



Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla ZeynepMehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öncülüğünde ilçe genelinde ortaokullar arasında “geleceğin şefleri” yarışması düzenlendi. Yarışmaya 6 ortaokulu katıldı. 6 okulun 3 kişilik ekibi, ZeynepMehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mutfağında yarışma yemeği olarak seçilen “Hünkar beğendi” yemeğini hazırladı. Okul Öğretmenleri ve öğrencilerinin de zaman zaman yardımcı olduğu yemeklerin hazırlanmasının ardından Didim Ticaret Odası Kültür Merkezinde ödül töreni düzenlendi.



Ödül töreninde konuşan ZeynepMehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Seçkin Üstün yarışmanın meslek liselerinin öneminin ortaya çıkartılması olduğunu ifade ederek “Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında sanayileşmenin temel unsuru olan bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek verimi gerçekleştirecek kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi gerekmektedir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ilgi ve kabiliyetlerini geliştirecek, gerekli bilgi, beceri, ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlanmasında en büyük görev Mesleki Eğitime düşmektedir" dedi.



Konuşmanın ardından otel aşçılarının da içinde olduğu 5 kişilik jüri değerlendirmesini yaptı. Değerlendirme esnasında halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Jürinin değerlendirmesinin ardından yarışmanın birincisi Cumhuriyet Ortaokulu olurken, ikinci Selçuk Özsoy üçüncü ise Gazi Ortaokulu oldu. Yarışmaya katılan tüm okullara hediyeler verilirken, program hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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