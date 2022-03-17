Fatih Mahalle Muhtarı Taşçıoğlu; "Metruk binalar tinerci ve fuhuş yuvası oldu"

Fatih Mahalle Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu, mahalledeki metruk binaların tinerci ve fuhuş yuvası haline geldiğini belirterek yetkililerden gereğinin yapılması konusunda destek istedi.



Fatih Mahallesi'ndeki metruk binalar vatandaşların korkulu rüyası oldu. Geceleri metruk binaların bulunduğu sokaklardan geçmeye tedirgin olan mahalle halkı muhtarlığın kapısını çaldı. Fatih Mahalle Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu da durumu ilgili kurumlara gerek yazılı gerekse sözlü olarak bildirdi. Aradan aylar geçmesine rağmen ilgili kurumlardan geri dönüş yapılmayınca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ilgilileri göreve çağırdı.



"Muhtarın kepçesi mi var? personeli mi?"

Fatih Mahalle Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu metruk binalar yüzünden her gün mahalleye polis çağırmak zorunda kaldıklarını belirtti. Metruk binaların ve ilgili kurumlarla yaptığı yazışmaların fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımlayan Taşçıoğlu paylaşıma şu notu düştü;

"Fatih mahallemizdeki metruk binalar tinerci, fuhuş yuvası oldu. Bu konuda defalarca yetkililere seslendik, yazdık, söyledik. Üzerinden günler aylar geçti. Hiç bir çözüm olmadı. Her gün akşam, mahalleli polis çağırıyoruz. Nöbetten dönen hemşire evine giremiyor. Okuldan dönen lise öğrencisi korkuyla sokakta yürüyor. Muhtarın kepçesi mi var, personelimi var, ekibi mi var? Görevim mahallede yapılacak işleri mahallemden gelen talepleri sözlü yada yazılı iletmek."

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