Aydın Ticaret Borası yönetimi Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Er'i ağırladı

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Kadri Gündeş ve beraberindeki heyet Aydın Ticaret Borsası’na ziyarette bulundu.



Gerçekleşen ziyarette Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er’i ve beraberindeki heyeti Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkan Yardımcısı Rıza Uyar ve Ahmet Şenel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri; Kazım Günaydın, Yakup Er ve Abdülkadir Yıldız, Meclis Üyeleri Cihan Can, Mehmet Ali Avcu ve Adem Türkmen karşıladı.



Aydın ve Ege Bölgesi'nin tarımsal ürünlerinin ihracat potansiyelinin geliştirilmesi için atılması gereken adımlar, iş birliği fırsatları üzerine karşılıklı fikir alışverişlerinin paylaşıldığı ziyarette, zeytin ve zeytinyağı sektörünün mevcut durumu istişare edildi. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er ve beraberindeki heyetin Aydın Ticaret Borsası’na gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti belirten Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın ili ve Ege Bölgesi'nin kalkınması adına işbirliği içerisinde çalışılmasının önemli olduğunu belirtti. Ziyaretin sonunda Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er’e Aydın İnciri takdim etti.

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