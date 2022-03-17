Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Germencikli çocuklarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleri, her ilçede yoğun bir izleyici kitlesi ile buluşurken, Şehir Tiyatrosu’nun Sihirli Anahtar oyunu Germencikli çocuklarla buluştu.



Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı üretken bir anlayış ile bir yandan konserler düzenlerken, bir yandan da tiyatro oyunları sahneliyor.



Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu; Birgül Yeşiloğlu Güler’in yazdığı, Hülya Toprak’ın yönettiği ve müziklerini Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı’nın hazırladığı “Sihirli Anahtar” çocuk oyununu, Germencikli çocuklar için oynadı.



Komedi türünde sergilenen oyunda, sevginin üstesinden gelemeyeceği ve sevginin gücüyle açılmayacak kapı olmadığı mesajı veriliyor. Oyunu kahkahalar eşliğinde izleyen çocuklar, hem doyasıya eğlendi hem de öğrendi.



Büyükşehir Belediyesi’nin kültür merkezlerinde çocuklar için etüt ve sanatın birçok dalında eğitim imkanı sağladıklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilçe ilçe tüm çocukları kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.

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