"Astral Seyahat" isimli sergi İbramaki Sanat Galerisi'nde

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, ressam Arzu Sezer’in ‘Astral Seyahat’ isimli resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Yağlı boya tekniğiyle hazırlanmış 31 eserin yer aldığı sergi, sanatseverlerin yoğun ilgisini görüyor.



Açılışını Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in yaptığı sergi, aynı zamanda sanatçının ilk kişisel resim sergisi olma özelliğini taşıyor. Sergide, ressam Arzu Sezer’in ‘Halil Akgün’den Hikayeler 4’ adlı kitaba kapak resmi olan ‘Annemin Gençliği’ isimli eseri de yer alıyor. Sergi, İbramaki Sanat Galerisi’nde 20 Mart Pazar gününe kadar görülebilir. Kuşadası Belediyesi’ne ev sahipliğinden dolayı teşekkür ettiğini belirten Arzu Sezer, “Eserlerimi oluştururken ruhumu, resimlerime konu olan İstanbul ve New York gibi şehirlerde hissediyorum. Böylesine güzel bir kentte sanatseverlerle buluştuğum için çok mutluyum” diye konuştu.

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