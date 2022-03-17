Ege Denizi’nde fırtına uyarısı

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

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Ege Denizi’nde yarın fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.



Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Ege Denizinde rüzgarın, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (5075 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Pazartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda muhtemel aksamalar yaşanabilir” ifadeleri yer aldı.

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